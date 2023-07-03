Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel açıkladı: Hazine desteğiyle maaşı artan emekli ne kadar zam alacak?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 17:42

Güncelleme: 03.07.2023 - 17:47

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zamla birlikte memur ve emekli maaş zammı için beklentiler arttı. TÜİK’in 5 Temmuz’da yapacağı açıklama ile memur enflasyon farkı netleşecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaş zammı açıklamasında bayram sonrasını işaret etmişti.

Öte yandan son yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı hazine yardımı yapılarak 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Maaşları 7 bin 500 TL'ye yükseltilen emekli yurttaşların ise eski maaşları üzerinden zam alıp almayacağı merak konusu.

REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, "Asgari ücret nasıl yüzde 34 arttıysa en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine çekilmesi gerekir. Aksi halde emekliler enflasyona ezdirilmiş olur. 5 Temmuz'da açıklanan veri ile emeklilerin alacağı zam miktarı belli olacak ancak hükümetin ilan ettiği, henüz miktarı bilinmeyen refah payı da eklenecek. Refah payının da bu hafta içinde TBMM'ye sunulacağı ve kanunlaşacağı tahmin ediliyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KARARI GEREKİYOR"

Hazine yardımı ile maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilen emeklilerin alacağı zamma ilişkin açıklamalarda bulunan Tezel, "En son Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve BAĞKUR'dan emekli olanların 7 bin 500'den az maaş alamayacağına karar verdi. Ancak kanuna göre onların temel maaşı olan miktara zam gelecek, 7 bin 500 liraya zam gelmeyecek. Bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİN TALİMATIYLA AÇIKLANAN ENFLASYON..."

TÜİK verilerinin şeffaf olmadığını belirten Tezel sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün ENAG verileri açıklandı. TÜİK'in açıklaması beklenen yüzde 40-50 rakamıyla ENAG arasında ciddi bir makas var. Doğalgaz'ı yüzde sıfır hesaplamışlardı, bu hakkaniyete uymayan bir hesaplama. TÜİK'in hesaplarıyla çarşı pazar uymuyor. TÜİK sepetinin fiyatlarını da açıklamıyor. Bana göre afâki ve hükümetin talimatıyla çıkarılmış bir enflasyon açıklayacaklar. Eskiden bir kişinin aç kalmadan yaşayabileceği rakamı hesaplarlardı şimdi bir kişinin iki dudağının arasından çıkana göre enflasyon hesaplanıyor. Bu verilere göre yapılan zamlar ile hiçbir emekli geçinemez."