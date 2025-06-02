Sosyal medyada gericiler tarafından hedef gösterilmişti... Iğdır Üniversitesi, Aleyna Tilki konserini iptal etti!

Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı
'2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı' kapsamında yapılacak Aleyna Tilki
konserini iptal etti.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 'sadece konser saatinde'
yağış olduğundan konserin iptal olduğunu ancak programda başka bir değişiklik
olmadığı belirtildi.
SOSYAL MEDYADA HEDEF ALINDI
AKP'ye yakın TV100 yazarı AKP’li Hacı Yakışıklı ve bazı sosyal medya kullanıcıları, müzisyen Aleyna Tilki'yi hedef göstermiş ve konserin iptal edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.
Üniversite yönetimi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda
konserin iptal edildiğini mezuniyet programında ise herhangi bir değişiklik
yapılmadığını duyurdu.
GEREKÇE “SAĞANAK” DENİLDİ!
Iğdır Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer
aldı:
"Kamuoyunun Dikkatine! Üniversitemiz 2024/2025 Akademik
Yılı mezuniyet programı için planlanan Aleyna Tilki konseri, o gün konser
saatlerinde yaşanacağı raporlanan yoğun sağanak yağış sebebiyle iptal
edilmiştir. Bununla birlikte, o gün saat 15.00'te yapılması planlanan mezuniyet
programında herhangi bir değişiklik yapılamamıştır. Kamuoyuna saygıyla
duyurulur."