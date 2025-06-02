Sosyal medyada gericiler tarafından hedef gösterilmişti... Iğdır Üniversitesi, Aleyna Tilki konserini iptal etti!

Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı '2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı' kapsamında yapılacak Aleyna Tilki konserini iptal etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 'sadece konser saatinde' yağış olduğundan konserin iptal olduğunu ancak programda başka bir değişiklik olmadığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA HEDEF ALINDI

AKP'ye yakın TV100 yazarı AKP’li Hacı Yakışıklı ve bazı sosyal medya kullanıcıları, müzisyen Aleyna Tilki'yi hedef göstermiş ve konserin iptal edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.





Üniversite yönetimi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda konserin iptal edildiğini mezuniyet programında ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

GEREKÇE “SAĞANAK” DENİLDİ!

Iğdır Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunun Dikkatine! Üniversitemiz 2024/2025 Akademik Yılı mezuniyet programı için planlanan Aleyna Tilki konseri, o gün konser saatlerinde yaşanacağı raporlanan yoğun sağanak yağış sebebiyle iptal edilmiştir. Bununla birlikte, o gün saat 15.00'te yapılması planlanan mezuniyet programında herhangi bir değişiklik yapılamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."