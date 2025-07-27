Sosyal medyada gündem oldu… AKP’de ikinci ‘Rolex’ vakası: Saatten ‘boykot’ çıktı!

Son hafta TBMM'de Genel Kurul çalışmasına katılan AKP İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, bazı vekil arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve sosyal medya hesabından “TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalarımıza devam ediyoruz” notuyla paylaştı.

AKP MKYK üyesi de olan Ayan’ın fotoğrafında kolundaki saat dikkat çekti.

Sözcü’nün aktardığına göre, ‘Rolex’in Daytona modeli saatin ikinci el fiyatı 30 bin 560 dolar yani yaklaşık 1.2 milyon lira.

Monoca’da ıstakoz yediği anları sosyal medya hesaplarından paylaştığı için eleştirilen İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın da yer aldığı fotoğrafa onlarca tepki yağdı.

Sosyal medyadaki tepkilerin bazıları ise şöyle oldu:

“Güzel makyaj, güzel saç, güzel poz... Bizimlesin.. devamke”, “Memlekete gram faydanız yok”, “Anca fotoğraf paylaşın. Kuaförden çıkmayın, sorun çözme sıfır”, “Lütfen esnaf için vergi SGK yapılandırma gündeme alınsın. Başka çıkar yolumuz kalmadı”, “Apo ne zaman çıkıyor?”

CHP’NİN BOYKOT LİSTESİNDE YER ALIYOR

Paylaştığı fotoğrafta görülen milyonluk saatiyle eleştirilen AKP Nilhan Ayan, Pelit Pastaneleri’nin sahibi Selahattin Ayan’ın kızı. Pelit, CHP lideri Özgür Özel’in boykot listesinde yer alıyor.

İLK ‘ROLEX’ VAKASI

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de paylaştığı fotoğrafta kolundaki Rolex saat ile gündem olmuş, tepkilerin ardından paylaşımını silmişti.