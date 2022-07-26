Sosyal medyada silahlı ve kılıçlı görüntüler paylaşmıştı! Emniyet, Ahmet Sivri için harekete geçti

AKP bağlantılı Küçükçekmece Rizeliler Derneği'nin başkanı Ahmet Sivri, elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz vermişti. Gündem olan görüntüler üzerine Sivri gözaltına alındı. Silahlarına el konulan Sivri daha sonra serbest bırakıldı.

DHA
26 Temmuz 2022 Salı, 15:03
Sosyal medyada silahlı ve kılıçlı görüntüler paylaşmıştı! Emniyet, Ahmet Sivri için harekete geçti
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Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı. 

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ahmet Sivri için yapılan açıklamada, "25 Temmuz'da pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla yapılan paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan Ahmet Sivri, aynı gün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece 'de yakalanarak muhafaza altına alınmış, şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denildi.

SERBEST KALDI

Hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen Sivri'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.


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