Ahmet Mahmut Ünlü'den 'gizli silahlanma' iddiası: 'Kimlere ne zaman dağıtıldığı belli'

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 07:21

AKP'nin sıkı destekçisi İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk yazarı Murat Bardakçı ile birlikte Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik yaptığı 'Vehhabi-Selefi' akımla ilgili uyarılarını tekrarlayan Ünlü, bu uyarılarını iki sene önce de yaptığını ve savcıya da ifade verdiğini belirterek şunları söyledi:

"2000 dernek demişim ama ne 2000'i, az demişim. Adıyaman'da çay ocağı idi. Üç patlama burada oldu: Gar katliamı da buradan oldu, gümrük patlaması da buradan oldu. Çay, kahvehane, kitap dükkanı bunları topladığında 'Ne 2000'i' diye ben bunları açıkladım. Diyanet'in DEAŞ raporu var. Ondan sonra Türkiye'de Selefiliğin durumunu Hilmi Demir Hoca, ben sizin kanalda dinledim. 2020'de Selefiliğin nüfusa oranının 3.6'ya kadar yükseldiğini söylüyor. Bazı vilayetlerde yüzde 8-10. Bu vilayetlerdeki durum... Orada hangi hocanın da dinlendiği söyleniyor. Diyelim AK Parti'nin fazla olduğu yerde Nihat Hatipoğlu. Ben Türkiye ikinciliğini kaybetmemişim. Konya, Adıyaman... 10 vilayet ismi veriliyor bu raporda. Yüzde 8-10 ne demek biliyor musunuz? Ben burada sokağa çıktığım zaman yüz kişiden 8'i, 10'u benim kanımı, canımı, karımı helal sayıyor. yani beni gavur sayıyor. Bundan büyük nasıl tehdit olacak?"



"SİLAHLARI VAR"

Ünlü, 'Vehhabi-Selefi' gruplar kaynaklı "iç savaş" söylemine ilişkin olarak da "Bunlar girdikleri her yerde savaş çıkarmıştır. Türklerde şu an Selefilik yüzde 3.6 ve ilerliyor. Birçok aile yıkıldı, birçok karı koca birbirine kafir diyerek ayrıldı. İsrail'den fonlanan cami grubu, Suudi, BAE bir arada. Türk-Kürt başaramadılar, Alevi-Sünni başaramadılar ama din işi başka işe benzemez. 'Kafir, öldürmen lazım' diyor. Alt taban oluşunca dış güçler kıvama geldiğini gördüğü zaman oradan bir sıçrama yapar. Bunların gizli yerlerde silahları var. Kendi basılacakları hücre evinde bulundurmuyorlar. Kimlere ne zaman dağıtıldıkları belli. Şu anda Türkiye'deki radikal Selefi gruplar son derece tehlikelidir" diye konuştu.

"KASET KONUSU BELALTI DEĞİL"

Ünlü, ölen "şeyh" Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'nun açıklamalarının hatırlatılması üzerine "O video bir haftadır duruyor. Bir hafta evvel gördüğümde cevap vermedim, Ustaosmanoğlu soyadı töhmet altında kalmasın diye. Ama ne zamanki bu kaset şantajı diye yazıldı, o zaman cevap verdim" ifadelerini kullandı. İddia edilen kasetin belden aşağı bir içeriği olmadığını kaydeden Cübbeli Ahmet Hoca, "Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile görüşürken... Kaset konusu belaltı değil" diye konuştu.

"HADDİMİ BİLİRİM"

Cemaatin bundan sonraki "şeyh"inin kim olacağı ile ilgili tartışmalara da yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Benim bildiğim İsmailağa en liyakatli, ehliyetli, en doğru zatı seçecektir" dedi. Ünlü, buna kendisinin talip olup olmadığına ilişkin de "Şeyhlik ilan edecek kadar kafayı yemedim. Haddimi bilirim" yanıtını verdi.