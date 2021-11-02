Sosyal medyadan 'kara para aklama' iddiası

02 Kasım 2021 Salı, 12:28

CHP İstanbul Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, başta Twitch olmak üzere bazı sosyal medya aracılığıyla kara para aklama yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Erdoğdu önergelerinde, bu iddialar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) ne gibi işlem yaptığını sordu.

Erdoğdu, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan’ın yanıtlanması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” uyarınca kaynağı şüpheli, illegal olarak edinilmiş ya da terörizmin finansmanında kullanılan para akımlarının tespiti ve bu verileri ilgili birimlere aktarılması sorumluluğunun MASAK’ın görevi olduğuna işaret etti. Erdoğdu, “MASAK’ın sahip olduğu geniş yetkilere rağmen Türkiye Cumhuriyetinin, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alındığı günlerde, başta Twitch olmak üzere başka sosyal medya siteleri aracılığıyla illegal fonların, uzunca bir süreden beri bu yolla aklandığı bilgisi kamuoyunun gündemine yerleşti” dedi.

Twitch ve Twitter’da konuya ilişkin son birkaç gündür ortaya çıkan bilgilere yönelik olarak Bakanlık tarafından ne tür bir çalışma yapıldığını soran Erdoğdu, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Bazı sosyal medya yapımcıları, bu tür para aklama uygulamalarının en az 3 yıldan bu yana devam ettiğini ifade etmektedir. Bu bilgi doğru mudur? Doğruysa MASAK geçtiğimiz yıllarda bu uygulamaları izlemiş midir? İzlemişse ne tespitler yapmış ve bu tespitlerin ne kadarını adli mercilerle paylaşmıştır?

Başta Twitch olmak üzere diğer sosyal medya platformlarında benzer olayların önüne geçmek üzere ne tür bir sistem kurulması, ne tür adımlar atılması öngörülmektedir?

Sadece sosyal medya aracılığıyla değil, fakat kripto para uygulamalarıyla da 6415 sayılı kanunun engellemeyi öngördüğü işlemlerin yapıldığı biliniyor. Bu tür illegal para trafiğinin kripto paralar aracılığıyla yapılmasının önlenmesi için Bakanlığınız bünyesinde ne tür çalışmalar yapılmaktadır? MASAK bu konuda ne kadar etkin çalışabilmektedir? Şu ana kadar bu yönde çalışılmış olan kaç dosya vardır?

Özellikle Türkiye’nin FATF tarafından kara paranın aklanması uygulamalarında gri listeye alındığı bir süreçte Bakanlığınız bu listeden çıkmak üzere ne tür çalışmalar yapmaktadır?

Geçtiğimiz günlerde, TÜGVA yurtlarında kalan öğrencilerin kişisel bilgilerinin “sponsorlar”la paylaşılmasının, yurtlarda kalmanın bir koşulu haline getirildiğini ifade eden haberler çıkmış ve buna yönelik herhangi bir tekzip de basında yer almamıştı. Bu çerçevede, TÜGVA yurtlarında kalan ve kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşılabilen öğrencilere ait bilgilerin, başta Twitch olmak üzere diğer sosyal medya forumlarında, illegal fonların aklanması süreçlerinde kullanılmış olması mümkün müdür? Şu ana kadar sosyal medyada yapılan illegal para aklama süreçlerinde konuyla ilgisi olmayan bu tür kişilerin bilgilerinin kullanıldığına dair tespitler bulunmakta mıdır?”

ADALET BAKANI GÜL'E DE SORDU

Erdoğdu, konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdülhamit’in yanıtlanmasını istemiyle verdiği soru önergesinde de Twitch ve Twitter’da konuya ilişkin son birkaç gündür ortaya çıkan bilgilerle alakalı olmak üzere MASAK tarafından savcılıklara intikal eden her hangi bir suç duyurusu olup olmadığını sordu.

Erdoğdu’nun Bakan Gül’e yönelttiği sorular şöyle: