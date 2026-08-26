Sosyal medyaya 'süreç' incelemesi: Hesaplar ve kullanıcılar mercek altında

'Terörsüz Türkiye' adı altında yürütülen süreç kapsamında çeşitli sosyal medya hesapları mercek altına alındı.

Süreçle ilgili olarak bazı hesapların "terör propagandası yaptığı", "terörü öven içerikler paylaştığı", "çok sayıda hesabın dezenformasyon ve manipülasyon içeren, gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı" tespitiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele birimlerinin katılımıyla çalışma başlatıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının; "toplumun hassasiyetlerini hedef alan provokatif paylaşımlarla kin ve düşmanlığı körüklemeye çalıştığı" iddia edilerek yapılan çalışmalar sonucu, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği belirtildi.