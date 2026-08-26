Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sosyal medyaya 'süreç' incelemesi: Hesaplar ve kullanıcılar mercek altında

Sosyal medyaya 'süreç' incelemesi: Hesaplar ve kullanıcılar mercek altında

26.08.2026 15:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sosyal medyaya 'süreç' incelemesi: Hesaplar ve kullanıcılar mercek altında

'Terörsüz Türkiye' adı altında yürütülen süreçle ilgili olarak sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

'Terörsüz Türkiye' adı altında yürütülen süreç kapsamında çeşitli sosyal medya hesapları mercek altına alındı. 

Süreçle ilgili olarak bazı hesapların "terör propagandası yaptığı", "terörü öven içerikler paylaştığı", "çok sayıda hesabın dezenformasyon ve manipülasyon içeren, gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı" tespitiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele birimlerinin katılımıyla çalışma başlatıldı. 

Bazı sosyal medya kullanıcılarının; "toplumun hassasiyetlerini hedef alan provokatif paylaşımlarla kin ve düşmanlığı körüklemeye çalıştığı" iddia edilerek yapılan çalışmalar sonucu, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği belirtildi.

İlgili Konular: #Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

İlgili Haberler

Süreçte yeni eşik: PKK'nin feshini ve silah bırakmayı değerlendirecek 'Takip Kurulu' ilk kez toplandı
Süreçte yeni eşik: PKK'nin feshini ve silah bırakmayı değerlendirecek 'Takip Kurulu' ilk kez toplandı "Süreç" kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Resmî Gazete'de yayımlanarak yasalaşması ardından ilk çalışmalar başladı. Kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını, bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Saray'da toplandı.
Süreç kuşkusu
Süreç kuşkusu Kuşku, içtenlik, dürüstlük, gerçeğe uygunluk, gerçekleşme olasılığı konusunda işkillenmek, şüphelenmektir.
MEB’den okullara ‘süreç’ genelgesi: ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi…’
MEB’den okullara ‘süreç’ genelgesi: ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi…’ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl eğitim öğretimde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin tüm illere genelge gönderdi. Açıklamada, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ortaya konulan milli duruş, Bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacak” denildi.