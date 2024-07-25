Soyadı düzenlemesinde yeniden değerlendirme yapılacak: 'Konunun takipçisi olacağız'

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 07:31

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile önceki gün yaptığı görüşmede, kadınların soyadlarına ilişkin düzenlemesinin 9. yargı paketinden çıkarılmasını konuştuklarını söyledi. Nazlıaka, “Görüşmede umudumuzu büyüten en önemli haber, soyadı düzenlemesinin 9. yargı paketinden çıkarılacağı bilgisi oldu. Soyadı dayatmasına ilişkin yeniden değerlendirme yapılacak” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Esin İzel Uysal “Düzenlemenin çıkarıldığını kesin olarak söyleyemiyoruz. İktidar kanadından açıklama gelmedi. Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeler başlayana kadar konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Avukat Selin Nakıpoğlu ise “Yeniden değerlendirme yapılsın ve bu hak gasbından vazgeçilsin. Zaten AYM kararına uyulması için aylardır mücadele etmemiz bile trajik bir durum” diye konuştu.