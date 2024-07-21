Yayınlanma: 21.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 04:00

Kamuoyunda 9. yargı paketi olarak bilinen 39 maddelik ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nda geçtiğimiz cuma günü kabul edildi. Yaklaşık 20 saat süren görüşmelerin ardından pakette yer alan kadının soyadı düzenlemesine tepkiler sürüyor. Teklife göre kadınlar yalnızca eşlerinin soyadıyla birlikte olmak şartıyla eski soyadlarını kullanmaya devam edebilecek. CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Gökçe Gökçen konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Gökçen, “Yargı paketinde yargının sorunlarını çözmek yerine kadınların özgürlüğüne bir saldırı yapılıyor. Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz yıl kadınların evlendikten sonra kendi soyadını kullanamamasına dair düzenlemeyi iptal etmiş ve TBMM’ye süre vermişti. Bu süre dolmasına rağmen herhangi bir kanun yapılmadı, muhalefetten gelen kanun teklifleri gündeme bile alınmadı” dedi.

Gökçen sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Evlendikten sonra yalnızca kendi soyadını kullanmak isteyen her kadın, dava açmak zorunda kalıyor. AYM kararları ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı olduğu için de bu davalar kazanılıyor. Bu hem kadınlara hem de mahkemelere gereksiz bir yük anlamına geliyor. Bir erkek evlenirken kimliğini, banka hesaplarını, diplomalarını, ehliyetini değiştirmek ve sosyal yaşamında tanınırlığı konusunda sorun yaşamak durumunda kalmıyorsa kadın da bunları düşünmek zorunda kalmamalı. Konunun takipçisi olacağız.”