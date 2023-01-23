Soylu: Çok net söylüyorum, İHA'larla gurur duymayan hain oğlu haindir

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:59

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 13:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'nın Antalya'daki şube müdürleri toplantısına katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse, TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, 15 Temmuz'da darbecilerin başından vurduğu Devlet Övünç Madalyası sahibi eski Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın katıldığı toplantıda, terörle mücadeleye yönelik çalışmalar ele alındı.

Terörü "dünyanın en ciddi sorunu", bu konuda Türkiye'yi de "dünyanın en kritik coğrafyası" olarak tanımlayan Bakan Soylu, terörle mücadelede başarıldığı savunduğu üç temel meseleyi şöyle açıkladı:

"Birincisi PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ, DHKP-C, MLKP bütün terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyorsunuz. Sadece sınırlarımızda değil; sınırlarımızın dışındaki uzantılarında da ve bu dünya tarihinde görülmemiş bir mücadeledir. İkincisi sadece terörle mücadele edilmedi, terörü besleyen, oluşmasını istismar eden terörizmle de gelişmişlik farkları ve bu ülkeyi geri bırakmaya çalışan bütün unsurlarla da aynı zamanda mücadele ettiniz. Üçüncüsü ise terörist sayısı son 6 yılda bu ülkede 3 binden 105 sayısına gelene kadar hukuk, demokrasi, insan hakları ve insanlığa aykırı hiçbir işlem terörle mücadele ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmemiştir. Yine bunu dünyada gerçekleştirebilecek hiçbir ülke yoktur. Türkiye modeliyle terörle mücadelede nasıl başarılı olunabileceğini ortaya koymuştur" dedi.

"GURUR DUYMAYAN HAİN OĞLU HAİNDİR"

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili daha önce "çarpan etkisi yaratacağı ve terörün hareket edemeyeceği" yönündeki sözlerini hatırlatan Soylu, "Geçen 5-6 yıl Türk mühendisleri, Türk şirketleri ve Türk savunma sanayisi, ne noktaya geldiğini bütün dünyaya göstermiştir. Hem de dünyanın ambargolarına rağmen ortaya koymuştur. Dün BAYKAR'da Özdemir Bayraktar Teknoloji Merkezi'nde Türkiye ile gurur duyma imkanını bir kez daha yaşadım. Sıra sıra dizilmiş İHA'lar, dünyanın birçok ülkesi kuyruğa girmiş; 'Biz de alabilir miyiz' müracaatında bulunduğu o tablo, bu ülkenin bir evladı olarak bize ayrı bir gurur vermiştir. Bunu bizim insanımız yaptı. Bununla gurur duymayan haindir; çok net söylüyorum. Hiç payı da yok, parantezi yok. Bununla gurur duymayan hain oğlu haindir" diye konuştu.