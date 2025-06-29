Soylu 'fırsat' gördü: 'Türkiye'nin Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var'

Süleyman Soylu, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yarınlar için Teşkilat" konulu eğitim programında konuştu.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünde bir 'fırsat' olduğunu iddia etti.

"BU ÜLKENİN BİR EVLADI OLARAK SÖYLÜYORUM"

Süleyman Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız, 'Siz yapamazsınız' diyenlere karşı, 'Biz yapabiliriz, biz gerçekleştirebiliriz ve biz başarabiliriz' diye hepimize anlattı. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek, hep beraber yarınlara büyük adımlar atmak zorundayız. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var. Dünyada üç tip lider vardır. Üst kat lider, orta kat lider ve alt kat lider. Yüzyıldan beri ilk kez biz üst kat liderle karşı karşıyayız. Yolsuzluklara bulaşmış, hiçbir şey yapmamış insanları parlatacaklar, 25 yıldır çeyrek asırdır Türkiye'yi bütün özlemleriyle buluşturan Tayyip Erdoğan'ı oyun dışı bırakacaklar. Yok öyle bir yağma, bu ülkenin bir evladı olarak bunu söylüyorum."

Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AKP İl Başkanı Selman Altaş, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

"ADAYLIK İMKANI YOK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır daha önce yaptığı bir açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık imkanının olmadığını dile getirmişti.

Başarır, Erdoğan'a yönelik, "Sen zaten 'bir daha aday olmayacağım' diyerek bana bir lütufta bulunmuyorsun. Senin kendin yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanını yok. Sen aday olamazsın zaten. Ama ne dedik? Gelin bu Kasım'da bir seçim olsun, bu ülkeyi kurtaralım. O zaman erken bir seçim olabilir ve bu halk rahatlayabilir dedik. Buna da izin vermiyorsun. O zaman demek ki sen aday olmayacaksın" demişti.