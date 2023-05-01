Soylu’nun seçimlere yönelik darbe nitelendirmesine ‘sol’dan tepki: Bu bir hazırlığın işareti

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 14 Mayıs seçimlerini “Batı’nın siyasi darbe girişimi” olarak nitelendirmesine Sosyalist Güç Birliği (SGB) bileşenleri de tepki gösterdi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, açıklamayı “seçimlerde ortaya çıkabilecek belirsizlik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine benzer bir tanımama hali ya da bariz bir hile durumu ortaya çıktığında toplumdan gelebilecek bütün tepkileri ‘bunlar darbeci’ diye yaftalamaya dönük” olarak nitelendirdi. “Bir hazırlıkları var, belli oluyor. Bu, seçimlere dönük usulsüzlüğü ya da müdahaleyi, darbe söylemleri arkasında gizlemeye yarayacaktır” diyen Okuyan, “Her tür toplumsal tepkiyi manipüle etmeye çalışan güçler var. Bunlara karşı da uyanık olunmalı. Soylu’nun açıklamalarına pabuç bırakmayız. Bunlar bir hazırlığın işareti. Hukuksuz adımların karşısında duracağız” ifadelerini kullandı.

‘GERÇEK YÜZLERİ’

TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek de şunları kaydetti: “Soylu’nun açıklaması kendini kaybetme halidir. ‘Vesayet rejimine karşı milli irade’ söylemini ağızlarından düşürmeyenlerin bugün seçimleri darbe ile eşitlemesi aslında gerçek yüzlerini de açığa çıkarmıştır. Sandığı darbe ile eşitleyen çapsızlık ne yazık ki bugün devlet yönetmektedir. Bu söylem halk düşmanlığıdır. Soylu’nun korkusu diline vurmuştur. Ellerinden gelse seçimleri yasaklayacaklar. Amerika’yı işaret etmesi ise komedi. Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanlığını yapacaksınız, NATO’nun genişlemesine ‘evet’ diyeceksiniz, ABD başkanı ile görüşmek için kapılarda bekleyeceksiniz, ABD’nin ve Soros’un desteği ve icazetiyle iktidara getirileceksiniz, bugün Amerikan parmağını işaret edip, 14 Mayıs seçimine darbe girişimi diyeceksin. Tam bir sahtekârlık siyaseti.”

'DEMOKRASİYİ BİLMEMEKTİR'

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul, “Seçimi kaybedeceklerini anladılar, ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Darbeyi en iyi AKP, Soylu bilir. Kişiyi kendileri gibi biliyor. Kendi gelişleri de uluslararası destekle olmuştu. Kaybedeceklerini anladılar, her türlü gayri meşru yola başvurma çabası içindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar, korkunun ecele faydası yok, sandıktan çıkamayacaklar. Halkın iradesini darbeye bağlamak, en hafif deyimiyle demokrasiyi bilmemektir” dedi.