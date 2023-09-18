Sözcü TV'den Ersan Şen kararı

Ekol TV adlı yeni bir televizyon kanalı kurmak için hazırlıklara başlayan hukukçu Ersan Şen ile Sözcü TV'nin yolları ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:02
Sözcü TV'den Ersan Şen kararı
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Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci İsmail Saymaz Sözcü TV'de Sokağın Sözü adlı programda Serap Belovacıklı'nın moderatörlüğünde bir araya geliyor ve gündemdeki gelişmeleri tartışıyorlardı. Sokağın Sözü'yle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Sözcü TV'de Ersan Şen'in de konuk programda olduğu Sokağın Sözü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Medya Tava'nın haberine göre, kanal yönetimi yeni bir kanal kurma hazırlığında olan Ersan Şen ile çalışmama kararı aldı ve bu karar da Şen'e tebliğ edildi.


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Ersan Şen Prof. Dr. Ersan Şen Sözcü TV

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