SP Grup Başkanvekili Kaya: "Bazı kritik bölgelerde ortaklaşma olabilir"

Yayınlanma: 03.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 04:00

Cumhuriyet TV’ye konuşan SP Grup Başkanvekili Bülent Kaya, genel seçimlerde kurulan Millet İttifakı’ndan farklı olarak “işbirliği”ni esas alacaklarının altını çizdi.

Kaya, “Yerel seçimlerde bir seçim ittifakının değil, olsa olsa belli seçim çevrelerinde bir seçim işbirliğinin olabileceğini düşünüyoruz. Bin 400 seçim çevresinin birçoğunda Saadet Partisi olarak kendi adaylarımızla seçime girmeyi kararlaştırdık ama elbette bazı kritik seçim bölgelerinde kent yönetimine dair bir ortaklaşma söz konusu olabilecekse yaparız. Bizim de güçlü olduğumuz ve kazanmaya yakın olduğumuz yerlerde diğer partilerle bir işbirliği arayışımız bizim de söz konusu olabilir” açıklamasında bulundu.

Kaya, “Şayet muhalefet blokunda birlikte hareket edememe durumu ortaya çıkarsa AK Parti’nin MHP’ye biraz daha ayak sürteceğini düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

