SPK suç duyurusunda bulunmuştu: Eski AKP milletvekili gözaltına alındı

Eski MÜSİAD başkanı ve 23. Dönem AKP Milletvekilli Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
T24'ün aktardığına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ocak ayında Bayramoğlu hakkında, 'foreks piyasalarını domine ettiği’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
SPK’nın 23 Aralık 2025'te yayımladığı bültende, Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı.
Bayramoğlu'na, “Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi” suçlaması yöneltilmişti.
Bayramoğlu, özel ekiple İstanbul'a götürüldü.