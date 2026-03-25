SPK suç duyurusunda bulunmuştu: Eski AKP milletvekili gözaltına alındı

25.03.2026 23:11:00
Eski AKP Milletvekili ve MÜSİAD eski başkanı Bayram Ali Bayramoğlu'nun Ankara'da, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nce gözaltına alındığı bildirildi.

Eski MÜSİAD başkanı ve 23. Dönem AKP Milletvekilli Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

T24'ün aktardığına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ocak ayında Bayramoğlu hakkında, 'foreks piyasalarını domine ettiği’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

SPK’nın 23 Aralık 2025'te yayımladığı bültende, Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı.

Bayramoğlu'na, “Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi” suçlaması yöneltilmişti.

Bayramoğlu, özel ekiple İstanbul'a götürüldü.

