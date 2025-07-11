Srebrenitsa Katliamı’nın 30. yılı... Özgür Özel: 'Unutmayacağız çünkü unutulan soykırım tekrarlanır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in sözlerini de alıntılayarak Srebrenitsa Katliamı’nın 30'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Özel, şunları kaydetti:

“'…Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.'

30 yıl önce bugün, Avrupa’nın ortasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımında öldürülen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Sebep olanları, göz yumanları lanetliyorum. Unutmayacağız. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."