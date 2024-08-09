Suç duyurusunda bulundu... CHP'li Gamze Taşcıer mahkemenin TÜİK kararına itiraz etti

Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:33

Güncelleme: 09.08.2024 - 12:41

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TÜİK yöneticileri hakkında verdiği soruşturmaya yer olmadığına dair kararına itiraz etti. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Taşcıer, dilekçesinde başsavcılığın kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.

19 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı suç duyurusunun somut delillere dayanmasına karşın TÜİK yöneticileri hakkında soruşturma açılmamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Taşcıer, “Savcılık CMK 158/6’ya dayandırdığı kararında, ‘İhbar ve şikâyete konu durum soyut ve genel niteliktedir. Soruşturmam’ demiş. Oysa şikâyet dilekçemiz son derece somut iki iddiaya dayanıyordu: Görevi ihmal ve kötüye kullanma. Savcılığın somut delilleri ile sunduğumuz şikâyet dilekçesini incelenmeden karar alması hukuka uygun olmadığı gibi kamuoyu vicdanını da zedeledi. Adliye yemekhanesinde enflasyon yüzde 310’a ulaşmışken, yargı tarihinde emsali görülmemiş bir hızla takipsizlik verildi. Bu kararı verenler Paris Olimpiyat Oyunlarında 100 metre koşsalar dünya rekoru kırarlardı” dedi.

"SORUŞTURULACAK OLAN İHMALDİR"

TÜİK Yönetim Kurulu’nun, ücretli enflasyonunu hesaplayacak kabiliyete sahip olmasına rağmen bu hesabı yapmayarak, ülkedeki tüm işçi, memur ve emeklileri bilerek ve isteyerek zarara uğrattığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, “TÜİK'in son yıllarda ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon sorununu görmesine ve ücretli kesimlerin bu enflasyon ortamından çok ağır yaralar aldığını bilmesine rağmen Madde Sepeti ve Ortalama Madde Fiyatlarını açıklamaması ve internet sitesinden kaldırması kurumun görevi kötüye kullanmanın açık kanıtıdır. TÜİK, TÜFE açıklarken belirli mal ve hizmetleri veya belirli grupları dışarıda bırakarak hedef kitleye yönelik enflasyon hesabı yapabilme kabiliyetine sahiptir. Ancak ücretlilerin maruz kaldığı enflasyonun açıklanmaması görevi ihmaldir. Bu iddiaların ikisi de soyut değildir. Soruşturulacak olan ihmaldir” dedi.

"PARIS’TEKİ OLIMPİYAT OYUNLARINDA KOŞSALAR DÜNYA REKORUNUN SAHİBİ OLURLARDI"

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduğu dilekçede TÜİK hakkındaki suç duyurusunu 19 Temmuz’da yaptıklarını Taşcıer, “Öğleden önce 11.30’da nöbetçi savcıya teslim ettiğimiz evrak, daha mesai saati bitmeden, hiç soruşturulmadan aynı gün takipsizlikle sonuçlandı. Ankara Adliyesi’nde emsali görülmemiş bir yargı rekoru kırıldı. Bu hızla karar alanlar, Paris’teki olimpiyat oyunlarında 100 metre koşsalar dünya rekorunun sahibi olurlardı. Ne var ki, altına imza attıkları kararla sadece TÜİK yöneticilerini koruma zırhına almakla kalmadılar aynı zamanda 84 milyonun açlık ve sefalete mahkûm edilmesine de yol açtılar” diye konuştu.

"SOMUT DELİL DÖRT KAT AŞAĞIDAYDI"

TÜİK Yönetim Kurulu’nun enflasyon bilgilerini eksik ve yanıltıcı şekilde sunarak kamu zararına neden olduğunu belirten Taşcıer, “Savcı masa başında takipsizlik kararı vermek yerine dört kat aşağıya, adliye yemekhanesine gitse suç duyurumuzun somut delillerini görecekti. Ankara Adliyesi’nde hâkim ve savcıların dört çeşit sıcak yemek ücreti 2022 yılında 22 liraydı. 2023’te 63 liraya çıktı. Adalet Bakanlığı’nın son duyurusuna göre de 90 lira olmuş. Yani takipsizlik veren savcının dört çeşit sıcak yemeğe ödediği fiyattaki enflasyon yüzde 310'a ulaşmış. Oysa TÜİK’e göre enflasyon yüzde 61,78’e gerilemiş. Ne yazık ki milyonlarca kişinin açıklanan makyajlı veriler nedeniyle tansiyonu yükselirken, Savcı’nın TÜİK enflasyonu düşmüş. Son derece açık şekilde mağduriyete sebep olan bu hatalı kararın düzeltilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.