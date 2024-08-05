Son dakika... TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı
Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.
ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞTİ
TÜİK verilerine göre, temmuz ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.
Haziran ayında ise enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttış kaydetmişti.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 artmasını öngörüyordu.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceğini tahmin ediyordu.
Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 62,1 OLDU
Reuters'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında aylık enflasyonun yüzde 3,45 oranında artmasını bekliyordu.
Reuters'ın beklenti anketine katılan 11 ekonomist, yıllık enflasyonun ise yüzde 62,1 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyordu. Yıl sonu tahminleri ise yüzde 40 ve yüzde 46 aralığında seyrediyor.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GERİLEDİ
Bloomberg HT'nin temmuz ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketine katılan 22 kurumun medyan beklentisi enflasyonun aylık yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Anketteki medyan tahmine göre temmuzda yıllık enflasyonun da yüzde 62 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
2024 sonuna ilişkin enflasyon tahmini de bir önceki anket dönemine göre 1 puan gerileyerek yüzde 42 oldu.
ENAG'A GÖRE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 100,88
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.
İTO İSTANBUL ENFLASYONUNU AÇIKLADI
İTO, temmuz ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.
İstanbul'da temmuz ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,21, toptan fiyatlar yüzde 1,04 artış gösterdi.
Temmuzda yıllık artış perakendede yüzde 72,80, toptan eşyada yüzde 55,12 olarak gerçekleşti.
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