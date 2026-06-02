Sueda Kent Sitesi'ne ilişkin bilirkişi raporu: 'Müteahhitler, belediye görevlileri ve TMMOB İl Temsilciliği sorumlu'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Merkez ilçesinde yer alan Sueda Kent Sitesi B Blok'unun yıkılması sonucu 65 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin önce müteahhit Mehmet Murat Bulut, müteahhit, mimari proje müellifi, mimari fenni mesul Muhittin Büyük, şantiye şefi, statik proje müellifi ve statik fenni mesul Ömer Yılmaz hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan; ardından Adıyaman Belediyesi'nde görev yapan Aysel Ertemir, Bedir Leblebici, İrfan Günay Çelik ve Mehmet Bağcı hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan davalar birleştirildi.

"YAPI RUHSATI VE MİMARİ PROJESİ 10 KAT İÇİN DÜZENLENMİŞ OLMASINA RAĞMEN, BETONARME HESAP RAPORU İLE STATİK PROJENİN 9 KAT İÇİN HAZIRLANMASI"

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi'nden 4 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi.

Müteahhitler, mimari fenni mesul, statik proje müellifi, statik fenni mesul, Adıyaman Belediyesi'ndeki kamu görevlilerinin yanı sıra TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği'nin de sorumluluğunun bulunduğuna kanaat getirilen raporda, şu tespitlere yer verildi:

"Yapı müteahhitleri Mehmet Murat Bulut ve Muhittin Büyük: Yapı ruhsatı ve mimari projesi 10 kat için düzenlenmiş olmasına rağmen, betonarme hesap raporu ve statik projesi 9 kat için hazırlanan projeyi düzelttirmeden kullanarak binayı 10 katlı olarak inşa ettirmek. Projeye aykırı imalatlar (uygulamada balkon geometrilerinin değiştirilmesi/büyütülmesi ve balkon önü kirişlerinin yapılmaması). Yerindeki beton dayanımının, projede belirtilen beton sınıfının karakteristik basınç dayanımını sağlamaması.

Statik proje müellifi ve statik fenni mesul Ömer Yılmaz: Yapı ruhsatı ve mimari projesi 10 kat için düzenlenmiş olmasına rağmen, betonarme hesap raporu ile statik projenin 9 kat için hazırlanması. Hesap raporunda R = 7 (yüksek süneklik) seçilmiş olmasına rağmen, 2007-DBYBHY kapsamında kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrolünün yapılmaması (bodrum hariç tüm katlardaki bazı kolonlarda, özellikle S21 ve S22 kolonlarında kesme güvenliği yetersizliği mevcut). Hesap raporunda dinamik analiz sonuçlarının, deprem yükü hesaplarının, düzensizlik kontrollerinin (A1 burulma düzensizliği mevcut) ve göreli kat ötelemesi kontrolünün yer almaması.

Balkon döşemeleri için hareketli yükün, ilgili standartta öngörülen 5 kN/m² yerine 2 kN/m² olarak tanımlanması. Yapı ruhsatı ve mimari projesi 10 kat için düzenlenmiş olmasına rağmen, betonarme hesap raporu ve statik projesi 9 kat için hazırlanan projenin denetlenmeden binanın 10 katlı olarak inşa edilmesi. Projeye aykırı imalatlar yapılması (uygulamada balkon geometrilerinin değiştirilmesi/büyütülmesi, balkon önü kirişlerinin yapılmaması). Yerindeki beton dayanımının, projede belirtilen beton sınıfının karakteristik basınç dayanımını sağlamaması."

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI, İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLERİ, İNŞAAT MÜHENDİSİ DE SORUMLU

Adıyaman Belediyesi'nde görev yapmış kamu görevlileri için ise şu değerlendirmeler yer aldı:

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Özbek, İnşaat Mühendisi Ferhat Bülent Özer, İmar ve Şehircilik Müdürü İrfan Günay Çelik: Mimari ve statik projeler kat sayısı bakımından farklı olmasına rağmen, 23 Eylül 2008 tarihli ilave kat yapı ruhsatını onaylamak.

Özer: Ruhsat eki statik proje ve hesap raporundaki eksikliklere rağmen, ilave kat yapı ruhsatını onaylamak.

Çelik: Mimari ve statik projeler kat sayısı bakımından farklı, yerindeki binanın mimari projesi ile uyumsuz olmasına (balkon geometrilerinin değiştirilmesi/büyütülmesi) rağmen, 6 Ekim 2010 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesini onaylamak.

İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Bağcı: Mimari ve statik projeler kat sayısı bakımından farklı, yerindeki bina mimari projesi ile uyumsuz olmasına rağmen, 6 Ekim 2010 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesini onaylamak.

"TMMOB ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ'NİN SORUMLULUĞU BULUNUYOR"

Bilirkişi raporunun devamında, "Ayrıca heyetimiz, statik projenin mimari proje ile uyumsuz olmasına ve hesap raporunda dinamik analiz, R katsayısı seçim kontrolü, düzensizlik ve göreli kat ötelemesi kontrollerinin bulunmamasına rağmen projeyi vize etmesi nedeniyle TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği'nin de sorumluluğu bulunduğu kanaatindedir" denildi.

Raporda, haklarında dava açılan Adıyaman Belediyesi'nde görev yapmış Aysel Ertemir ve Bedir Leblebici hakkında sorumluluk değerlendirmesi yer almazken; haklarında dava açılmayan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Özbek, İnşaat Mühendisi Ferhat Bülent Özer ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği hakkında sorumluluk tespitine ilişkin mahkemenin atacağı adım bekleniyor.

Sueda Kent Sitesi'nin duruşması, 10 Haziran saat 09.45'te Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.