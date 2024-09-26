Sular durulmuyor: İYİ Parti’den bir istifa daha

Yayınlanma: 26.09.2024 - 11:46

Güncelleme: 26.09.2024 - 11:46

Yerel seçimlerde İYİ Parti’den Talas Belediye başkan adayı da olan Göker Gözütok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu. Gözütok’un açıklaması şu şekilde:

"İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kendi nefsimi milletin çıkarlarının önüne koymam. İnanmadığım yolda yürümem. Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam."