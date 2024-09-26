Sular durulmuyor: İYİ Parti’den bir istifa daha
İş insanı Göker Gözütok; İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Yerel seçimlerde İYİ Parti’den Talas Belediye başkan adayı da olan Göker Gözütok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu. Gözütok’un açıklaması şu şekilde:
"İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kendi nefsimi milletin çıkarlarının önüne koymam. İnanmadığım yolda yürümem. Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam."
İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum.— Göker Gözütok (@gokergozutok) September 26, 2024
Kendi nefsimi milletin çıkarlarının önüne koymam. İnanmadığım yolda yürümem.
Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam.
Etiketler: #İyi Parti
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