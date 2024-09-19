İYİ Parti'den istifa eden Uzunköprü Belediye Başkanı Martin, CHP'ye katıldı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 15:52

Güncelleme: 19.09.2024 - 15:52

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Belediye Başkanlığı'na seçilen Ediz Martin, temmuz ayında partisinden istifa etti. Martin, bugün düzenlenen törenle CHP'ye katıldı.

Törene; CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"UZUN SÜREDEN BERİ BEKLEYEN BİR ARAYIŞTI"

CHP PM Üyesi Berker Esen, elde ettikleri başarıların 31 Mart'ta taçlandırıldığını belirterek, "Bugün genel başkanımız Özgür Özel'in önderliğindeki yaptığımız çalışmalar, iktidara giden yolu bize göstermektedir. Bugün her kesimin bir derdi var ama biz şunu söylüyoruz; her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün bizleri coşkuyla kucaklayan Uzunköprü halkına da yürekten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Uzun süreden beri bekleyen bir arayıştı. Bugün nihayete erdiriyoruz. Huzurlarınızda Ediz başkana hoş geldin diyoruz. İktidara giden yolculuğumuzda bu katılımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"PARTİMİZE BİR GÜÇ DAHA KATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

CHP İl Başkanı Harika Taybıllı ise partiye bir güç daha katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Taybıllı, "Halkımızın daha iyi bir gelecek için ümitlerini büyütmek için bir aradayız. Hep birlikte partimize bir güç daha katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Partimizin kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası daha ileri taşımak için büyüyoruz. Bu yalnızca bir rozet takma töreni değil. Sayın Martin'in aramıza katılışı; mücadelenin, toplumsal dönüşümün de işaretçisi. CHP daha da büyüyecek ve güçlenecek" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUMUZUN YAŞAM KOŞULLARI İYİCE AĞIRLAŞMIŞTIR"

Taybıllı konuşmasının ardından Ediz Martin'e, CHP rozetini taktı. Martin de daha önce gençlik kolları başkanlığını da yaptığı baba ocağına yeniden katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Martin, "Türkiye'nin siyasi konjonktüründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle tüm toplumumuzun yaşam koşulları iyice ağırlaşmıştır. Baba ocağının kapılarını bize yeniden açan Özgür Özel'in yoluna, yoldaş olmak için buradayım. Yaşasın CHP, yaşasın Mustafa Kemal'in devrimleri" ifadelerini kullandı.