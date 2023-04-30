Süleyman Soylu'dan Şahan Gökbakar'a tepki: Namuslu bir adamsa...

Yayınlanma: 30.04.2023 - 14:51

Güncelleme: 30.04.2023 - 15:07

İki hafta sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepkiler sürüyor.

Eleştirilen biri de, oyuncu - komedyen Şahan Gökbakar'a aitti: "Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun."

TV100'de katıldığı programda Gökbakar'ın sözleri hatırlatılan Soylu, "Namuslu bir adamsa kaçak yaptığı yeri ortadan kaldırsın" ifadesini kullandı

NE OLMUŞTU?

Fatih’teki İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, vakıftaki konuşmasında, "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" dedi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Soylu, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir... Fatih'te İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda dostlarla hasbihâl eyledik" ifadelerini kullandı.

Komedyen Şahan Gökbakar da Soylu'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vererek, "Seçim diye biliyorduk ama darbe miymiş 14 Mayıs... Ooovvv... Bunu buradan açıkladığınız çok iyi oldu. Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun" dedi.