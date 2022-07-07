Süleyman Soylu'dan tartışma yaratacak sözler: 'Cumhuriyet'in ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız'

07 Temmuz 2022 Perşembe, 08:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Muhtarları El Ele Projesi Kapanış Programı'nda konuştu. Programa Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutan Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda muhtar katıldı.

Bakan Soylu, muhtarların ihtiyaçlarına yönelik yaptıkları çalışmalara değinerek, "Bir taraftan Ankara'daki muhtar evi inşaatımız da devam ediyor. Bir taraftan da muhtarlık binalarımızın yerel mimariye uygun şekilde yapılmasına ilişkin proje çalışmalarını tamamladık, ihale aşamasına geldik, ihtiyaçları belirledik ve bir takvim çıkardık. Muhtarlarımızın bizlerden öncelikli beklentilerinden olan 'Muhtarlıklara güvenlik kamerası koyma' projesinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 'Maks Projesi'nin muhtar modüllerini kullanıma açmıştık ve bu modül, deyim yerindeyse dijital alanda elimiz kolumuz oldu" ifadelerini kaydetti.

"DIŞARDAN İTHAL ANLAYIŞLARLA DEĞİL"

Muhtarlara yönelik afet eğitimlerinin devam ettiğini ifade eden Soylu, konuşmasının son bölümünde tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Cumhuriyetin birinci asrının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Soylu, "Biz Cumhuriyet'in ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız, medeniyet değerlerimizde ne varsa, onu yaşayacağız, milli irade ne diyorsa onu yaşayacağız, dışarıdan ithal anlayışlarla bir gelecek inşa etmek niyetinde değiliz, kendi aklımızı ve izanımızı, kendi özümüzü rehber edinmeye devam edeceğiz" dedi.