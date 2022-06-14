Süleymancılar cemaatine yönelik ‘terör’ dosyasında karar

14 Haziran 2022 Salı, 10:54

Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan Süleymancılar cemaatiyle ilgili açılan "terör" davasında yargı soruşturma gereği görmedi.

40 yıl Süleymancıların içinde yer aldıktan sonra cemaatten koparak yaşadıklarını kitaplaştıran Zekayi Işın, cemaatin liderlik koltuğunda bulunan Alihan Kuriş hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Anayasal düzeni bozmaya yönelik terör faaliyetinde olduğu” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘örgüt olduğu iddia edilen oluşumun’ merkezinin İstanbul olduğundan ve Kuriş'in İstanbul’da ikamet ettiğinden gerekli araştırma ve çalışmanın yapılması için ‘yetkisizlik kararı’ vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.

Veryansın TV'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da karşı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. İki il arasında mekik dokuyan dosyada Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı “soruşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Savcılık kararında, “İhbar içeriğinde terör örgütü olduğu iddia edilen yapı/teşekkülün terör örgütü olup olmadığına dair araştırma yapılması ve bu konuda tespit olup olmadığına dair kolluk birimleriyle yapılan yazışmalar sonucunda, bahsi geçen yapı/teşekkülün terör örgütü olduğuna dair bir mahkeme kararına rastlanılmadığı” belirtildi.

İhbarı yapan Zekayi Işın, avukatı aracılığıyla karara itiraz edeceğini söyledi.