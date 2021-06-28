AKP'li belediyeden Süleymancılara "kıyak"

28 Haziran 2021 Pazartesi, 09:40

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin yaptığı tahsisler açığa çıktı. AKP’li belediye cemaatçi dernek vakıflara kiraladığı binaları tahsis etti. Gerici Süleymancılar Tarikatı’na ise “Sosyal kültürel tesis alanı” statüsündeki alanın kullanım hakkı verildi.

Çekmeköy Belediyesi’nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun, “Çekmeköy Belediyesi’nce Yapılan Tahsis ve Devirler” başlıklı bölümünde, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki “Sosyal kültürel tesis alanının” Türkiye Eğitim ve Kültür Derneği’ne tahsis edildiği anlaşıldı. Dernek, tahsis edilen araziyi “Uğurlar Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci” adı altında kullanırken derneğin Süleymancılar Tarikatı’yla ilişkili olduğu açığa çıktı.

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre yurt yetkilileri, “Süleyman Hilmi Tuna Hazretleri’ne bağlıyız” ifadelerini kullanarak Süleymancılar Tarikatı ile ilişkili olduklarını söyledi. Ulaştığımız Çekmeköy Belediyesi yetkilileri konuya ilişkin bir açıklama yapmayarak sorularımızı yanıtsız bıraktı.

ENSAR VE TÜGVA

Belediye’nin tahsis listesinde, geçtiğimiz yıllarda Karaman’daki öğrenci yurdunda kalan çocukların cinsel istismara maruz bırakılması skandalıyla hafızlara kazınan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı da yer aldı. AKP’li belediye Çamlık Mahallesi’nde kiraladığı bir binanın bir bölümünü Ensar Vakfı’na, bir bölümünü ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis ettiği açığa çıktı. Ayrıca binanın bir bölümü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Yeşilay’a tahsis edildi.

YOKSULU GÖREMEDİLER

Belediyenin raporunda, sosyal yardımlara ilişkin de bazı bilgilere yer verildi. 2020 yılında koronavirüs salgını ve yoksullukla boğuşan 10 bin 241 yurttaş belediyeye sosyal yardım almak için başvurdu. Ancak 4 bin 703 yurttaşın başvurusu reddedildi. 2018 yılında 5 bin 729 kişiye toplam 4 milyon 340 bin TL nakdi yardım yapan belediye, 2020 yılında bu sayıyı neredeyse yarı yarıya azalttı. 2020 yılında 2 bin 71 yurttaşa toplam 2 milyon 166 bin TL nakdi yardım yapıldığı ifade edildi.

DÜŞÜK TEKLİF VEREN ELENDİ

Çekmeköy Belediyesi’nin 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu’na karşı CHP’li Meclis Üyesi Sami Yayla tarafından hazırlanan şerh raporunda da çarpıcı bilgilere yer verildi. Raporda, Çekmeköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımı” adı altında düzenlediği ihalede tam 355 bin 970 TL daha düşük teklif veren şirketin elendiği belirtildi. Belediyenin düzenlediği ihaleyi, 1 milyon 439 bin TL’ye Ekşioğlu Yapı Şirketi aldı. Ancak, ihaleye 355 bin 970 TL daha düşük teklif veren yani 1 milyon 83 bin TL teklif veren başka firma, “Şartlı teklif kapsamına girdiği gerekçesiyle ihale dışı” bırakıldı.