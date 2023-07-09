Süleymancıların Amazon'dan getirdiği çocuklar Brezilya'ya döndü
Süleymancılar tarafından Amazonlardan alınarak cemaat yurtlarına yerleştirilen çocuklar ülkelerine gönderildi. Çocuklara tarikat eğitimi verilmesi üzerine Brezilya polisi ve Interpol soruşturma açmıştı.
Süleymancılar tarikatı tarafından Brezilya’nın Amazonlarından alınarak iki yıl dini eğitimden geçirildikten sonra Kütahya ve Tarsus’taki cemaat yurtlarına getirilen altı Brezilyalı çocuk, ülkelerine gönderildi. Çocuklar Brezilya’nın Sao Paulo kentine ulaştı. Artı Gerçek, Brezilyalı çocukların Türkiye’ye getirilip tarikat yurtlarında barındırıldıklarını haber yapınca konu gündeme gelmişti.
INTERPOL DEVREYE GİRDİ
Artı Gerçek’in haberine göre 13 ile 17 yaş aralığındaki altı Brezilyalı çocuk geçen yıl Süleymancılar tarikatından Abdülhâkim Tokdemir’in ekibinden iki kişi tarafından T.C.’nin Brezilya Büyükelçiliği’nin vize bölümünce verilen “eğitim vizesi” ile Türkiye’ye getirildi; ikisi Kütahya’da, dördü Tarsus’ta Süleymancılara ait yurtlara yerleştirildi.
Brezilyalı yerli çocukların Türkiye’ye getirilmesinin Brezilya ve Türkiye basınında yer almasıyla, yerel polisin yanı sıra Interpol de kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Konunun Interpol tarafından incelemeye alınması ve uluslararası insan kaçakçılığı kapsamında değerlendirilmesi Süleymancılar cemaatinde de kaygıya neden olduğu öğrenildi.
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