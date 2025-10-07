Sumud Filosu'ndaki 15 Türk yurda dönüş yolunda: Aralarında AKP'li ismin kızı da var...

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Filo, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor. Teknelerde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi önceki gün İsrail'den İstanbul'a getirilmişti.

15 TÜRK AKTİVİST, UÇAKLA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Son olarak, İsrail tarafından alıkonulan 15 Türk vatandaşı Amman’dan havayoluyla Türkiye'ye dönüş yoluna geçti.

Uçaktaki aktivistlerin isimleri de belli oldu. Listede, eski AKP milletvekili İffet Polat'ın kızı Sümeyye Sena Polat da yer alıyor.

İşte o isimler...