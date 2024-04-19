Şüpheli vekili olarak ifadeye girmişti: Avukat Özer 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Yerel seçimlere günler kala servis edilen bir görüntü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli vekili olarak ifadeye katılan avukat Ergün Özer de soruşturmaya dahil edildi. Bugün 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Özer, "Asıl maksadın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde bir takım asılsız iddialarla kamuoyu oluşturmak olduğu şüphesizdir" dedi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 19.04.2024 - 14:47
Şüpheli vekili olarak ifadeye girmişti: Avukat Özer 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi
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31 Mart Yerel Seçimlerinden önce bazı yandaş gazete ve trol hesaplar tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddiasıyla, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan, ancak il binasının eski mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin'in avukatı olarak ifadeye giren avukat Ergün Özer de 'şüpheli' sıfatıyla soruşturmaya dahil edildi.

"HUKUKA AYKIRI İŞLEM YAPMADIM"

Bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek avukatı Emre Karadağ ile birlikte ifade veren Özer, CHP'nin 2019'da başlattığı 'Bir tuğla da sen koy' isimli bağış kampanyası kapsamında 50 bin TL bağışta bulunduğunu ve bu parayı il başkanlığına teslim edilmesi üzere Muammer Keskin'e elden verdiğini, karşılığında ise herhangi bir belge veya makbuz almadığını, kendisine makbuz verilmesini talep ettiğini, Keskin'in ise makbuzun il başkanlığı tarafından verileceğini, ancak araya pandemi girdiği için il başkanlığı binasının kapalı olduğunu, bu nedenle makbuzların daha sonra verileceğini söylediğini, araya zaman girdiği için de konunun unutulduğunu belirterek, hukuka aykırı bir işlem yapmadığını kaydetti.

"SORUŞTURMA KANUNA AYKIRI"

Soruşturmayı ve kendisinin de 'şüpheli' sıfatıyla bu soruşturmaya dahil edilmesini Cumhuriyet'e değerlendiren avukat Ergün Özer, soruşturmanın usuli bakımdan Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı olarak başlatıldığını ve soruşturmaya dayanak gösterilerek soruşturmanın temelini oluşturan kamera kayıtlarının hukuka aykırı olarak elde edildiğini belirtti.

Özer, söz konusu görüntülerin medyaya servis edilmesiyle birlikte hemen soruşturma başlatıldığını belirterek, "Tek bir merkezden bu sürecin yürütüldüğünü ortaya koymaktadır" dedi.

"MAKSAT, YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ KAMUOYU YARATMAKTI"

Asıl maksadın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde asılsız iddialarla kamuoyu oluşturmak olduğunu ifade eden Özer, kampanyaya katıldığı için ifadeye çağrıldığını ve bu kapsamda ifade verdiğini belirtti.

Soruşturmaya diğer şüphelilerin vekili olarak katıldığını ve bu aşamada bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulması ihtiyacı doğması halinde ifade verebileceğini söylediğini kaydeden Özer, buna rağmen 'şüpheli' olarak ifadesine başvurulacağını basından öğrendiğini belirtti.

"NİYETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"

Avukat Özer, pandemi döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yasalara uygun olarak yürütülen kampanya neticesinde toplanan bağış paralarına, hukuka aykırı bir şekilde el konulduğunu hatırlatarak, "Buradaki hukuksuzluk yönünden savcılığın harekete geçmemiş olması ise buradaki niyeti gözler önüne sermektedir. Soruşturmanın hukuki bir temelinin olmadığı açıktır" ifadelerini kullandı.


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