CHP'deki 'para sayma' soruşturması sürüyor: 12 yeni isim ifadeye çağrıldı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 18:55

Güncelleme: 16.04.2024 - 18:55

31 Mart Yerel Seçimlerinden önce bazı yandaş gazeteciler ve troller tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddiasıyla paylaşılan ancak mevcut il binasının eski mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında Gül İnşaatın sahibi olan Metin Gül'ün de olduğu 12 kişinin daha 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.

"ÇOK ACELE TESPİT EDİLSİN"

Cumhuriyet söz konusu bilgilere ulaştı. Savcılık tarafından hazırlanan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gönderilen evrakta, Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesinde adı geçen Maltepe eski Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın ile Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ifadesinde isimleri geçen Şişli eski Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, avukat Ergün Özer, Serdar Özkan, Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat’ın açık kimlik ve adres bilgilerinin 'çok acele' tespit edilmesi ve ifadelerinin alınması için Başsavcılıkta hazır edilmeleri talep edildi.

GÜL İNŞAATIN SAHİBİ DE İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak beyanda bulunan eski mülk sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın, müvekkilinden 2 milyon TL talep ettiğini iddia ettiği Gül İnşaat'ın sahibi Metin Gül'ün de 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İL BAŞKANLIĞINDAN 3 TALEP

Soruşturmayı yürüten savcılık ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da 3 ayrı talepten oluşan bir yazı gönderdi. Yazıda, CHP İl Başkanlığı kullanımına tahsis edilmek üzere 2019 yılında satın alındığı belirtilen ve İstanbul Sarıyer İlçesi Avangart sitesi içerisinde bulunan taşınmazın hangi tarihte, kimden ve ne kadar bedelle satın alındığı soruldu.

14 KİŞİ İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediyesi eski Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediyesi eski Başkanı Muammer Keskin, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında olduğu 14 kişi ifade vermişti.