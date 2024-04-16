CHP'deki 'para sayma' soruşturması sürüyor: 12 yeni isim ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen ancak mevcut il binasının satın alınması işlemi sırasında eski mülk sahibinin avukatının ofisinde kaydedildiği anlaşılan 'para sayma' görüntüleri soruşturması kapsamında 12 isim daha ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan bir isim ise dikkat çekti.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 16.04.2024 - 18:55
CHP'deki 'para sayma' soruşturması sürüyor: 12 yeni isim ifadeye çağrıldı
Abone Ol google-news

31 Mart Yerel Seçimlerinden önce bazı yandaş gazeteciler ve troller tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddiasıyla paylaşılan ancak mevcut il binasının eski mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında Gül İnşaatın sahibi olan Metin Gül'ün de olduğu 12 kişinin daha 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı.

"ÇOK ACELE TESPİT EDİLSİN"

Cumhuriyet söz konusu bilgilere ulaştı. Savcılık tarafından hazırlanan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gönderilen evrakta, Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesinde adı geçen Maltepe eski Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın ile Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ifadesinde isimleri geçen Şişli eski Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, avukat Ergün Özer, Serdar Özkan, Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat’ın açık kimlik ve adres bilgilerinin 'çok acele' tespit edilmesi ve ifadelerinin alınması için Başsavcılıkta hazır edilmeleri talep edildi.

GÜL İNŞAATIN SAHİBİ DE İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak beyanda bulunan eski mülk sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın, müvekkilinden 2 milyon TL talep ettiğini iddia ettiği Gül İnşaat'ın sahibi Metin Gül'ün de 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İL BAŞKANLIĞINDAN 3 TALEP

Soruşturmayı yürüten savcılık ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da 3 ayrı talepten oluşan bir yazı gönderdi. Yazıda, CHP İl Başkanlığı kullanımına tahsis edilmek üzere 2019 yılında satın alındığı belirtilen ve İstanbul Sarıyer İlçesi Avangart sitesi içerisinde bulunan taşınmazın hangi tarihte, kimden ve ne kadar bedelle satın alındığı soruldu.

14 KİŞİ İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediyesi eski Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediyesi eski Başkanı Muammer Keskin, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında olduğu 14 kişi ifade vermişti.


CHP İstanbul İl Başkanı haberleri chp İstanbul İl Başkanlığı haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
CHP'de 'para sayma' soruşturmasında iş insanının ifadesi ortaya çıktı: 'Gerçeği yansıtmamaktadır'

CHP'de 'para sayma' soruşturmasında iş insanının ifadesi ortaya çıktı: 'Gerçeği yansıtmamaktadır'
'Para sayma' soruşturması... İş insanı Hüseyin Köksal da ifade verdi!

'Para sayma' soruşturması... İş insanı Hüseyin Köksal da ifade verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar: Ekipler olay yerine sevk edildi

İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar: Ekipler olay yerine sevk edildi
Gelinim Mutfakta doyuran ekonomik köfte tarifi…

Gelinim Mutfakta doyuran ekonomik köfte tarifi…
CHP’li başkandan sığınmacılara mühür

CHP’li başkandan sığınmacılara mühür
Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor

Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor
AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'

AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'
Megan Fox’tan kadınlara tavsiye: Enerjinizi erkekler için harcamayın!

Megan Fox’tan kadınlara tavsiye: Enerjinizi erkekler için harcamayın!
Ali Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin acı tablosu açıklandı: 6 bin 530 trafik kazası, 75 can kaybı...

Ali Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin acı tablosu açıklandı: 6 bin 530 trafik kazası, 75 can kaybı...
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu

Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu