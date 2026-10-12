Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Süreç'te kritik gelişme: PKK Metina'daki kamplarını boşalttı

'Süreç'te kritik gelişme: PKK Metina'daki kamplarını boşalttı

12.10.2026 14:25:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
'Süreç'te kritik gelişme: PKK Metina'daki kamplarını boşalttı

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK'nin Irak'ın kuzeyinde, Metina alanındaki Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi.

"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında ajanslara "Güvenlik Kaynakları" imzasıyla servis edilen açıklamada, terör örgütü PKK'nin Irak'taki bazı barınma alanlarını boşalttığı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki istikrarın sağlanması ve Kürt-Türk kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu, kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir" denildi.

Image

"8 EKİM'DE BOŞALTTILAR"

Yazılı açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesinin bir parçası olarak, ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason), 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla boşaltılmıştır. Yaşanan bu gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur. PKK/KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında, yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensupları ile toplumsal uzlaşı sağlanacaktır." 

"SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞMASIYLA BİRLİKTE..."

Açıklamada, "eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla, PKK/KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiği" belirtilerek, "Söz konusu gelişmeler ile ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır" ifadelerine yer verildi. 

İlgili Konular: #pkk

İlgili Haberler

Numan Kurtulmuş'tan süreç açıklaması: ‘Yasanın içerisine üç tane önemli sigortayı koyduk’
Numan Kurtulmuş'tan süreç açıklaması: ‘Yasanın içerisine üç tane önemli sigortayı koyduk’ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, “Bu yasada bütün tereddütlerin de ortadan giderildiği, her bir satırının değil, her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte de yasanın içerisine üç tane önemli sigortayı koyduk” dedi.
DEM Parti, Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Cengiz Çandar'dan dikkat çeken sözler
DEM Parti, Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Cengiz Çandar'dan dikkat çeken sözler DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, partisinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek konusunda tavrının ne olacağının atılacak yasal adımlara bağlı olacağını söyledi.
AKP'li Orhan Miroğlu'ndan partisine veryansın: 'Ortada talan var, kimseyi sürece inandıramazsınız'
AKP'li Orhan Miroğlu'ndan partisine veryansın: 'Ortada talan var, kimseyi sürece inandıramazsınız' AKP'li Orhan Miroğlu, partisini 'liyakatsizlik' ve 'fon' vurgunu üzerinden ağır sözlerle eleştirdi. Partisinin artık birincilik vasfını yitirdiğini belirten Miroğlu, "Ortada bir talan varken, kimseden çözüm sürecine, yeni bir anayasaya inanmasını bekleyemezsiniz" dedi.