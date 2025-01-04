Süreçte samimiyet testi

Yayınlanma: 04.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.01.2025 - 04:00

DEM Parti heyeti, geride kalan haftada terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra önceki gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. DEM Parti’den yapılan açıklamada ziyaretlerin pazartesi günü devam edeceği belirtildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetine AKP ve MHP ile yaptığı görüşmeler tamamlandıktan sonra randevu vereceğini belirtti. Cumhur İttifakı, Öcalan ve DEM Parti üzerinden yürüttüğü bu süreci tanımlarken “terörsüz Türkiye” ifadelerini kullandı.

Bahçeli de yılbaşı nedeniyle paylaştığı mesajda yaşananların “yeni bir çözüm süreci olmadığını, terörün bitmesi için attıkları bir adım olduğunu” söyledi. Ankara kulislerinde ise iktidarın bu hamlelerinin uzun süredir gündeme getirdikleri “yeni anayasa” söyleminde DEM Parti’yi yanlarına çekmek için attıkları bir adım olduğu ileri sürülüyor.

‘PARÇASI OLMAYIZ’

Sürece temkinli yaklaşan CHP’nin görüşmelerle ilgili “toptan reddeden bir anlayışı olmadığı” da görülüyor. Sürecin başından beri şeffaflık çağrısı yapan CHP kurmayları, “DEM Parti heyetinin Öcalan ile ne konuştuğunu şu an bilen yok. Bir de anlaşılıyor ki zaten iktidarın da Öcalan ile sürdürdüğü bir diyalog var. Yani şu anda kamuoyu adına ortaya konan yeni bir durum yok. Oysa biz başından beri Meclis’in bilgilendirildiği, şeffaf ve samimi bir süreç öneriyoruz. Ancak karşıda Sayın Bahçeli’nin, Cumhur İttifakı’nın istediği muhatapları aktör sayan, onların istediği şekilde süreci ilerletmek isteyen, Kürt sorununun varlığını kabul etmeyen, Selahattin Demirtaş gibi sürecin aktörlerini görmezden gelen bir anlayış var. Bu senaryoda biz bir taraf ev hapsine geçsin, bir taraf tekrar aday olsun, Türkiye de bu gündemlerle oyalansın gibi bir süreci doğru bulmayız. Bunun parçası da olmayız” diyor.

Özel’in “Şehit ailelerinin gözünün içine bakarım” sözlerini de anımsatan kurmaylar, “Tüm aktörlerin sürece dahil olduğu, şeffaf ve samimi bir süreçte üzerimize düşeni yaparız. Ama sürecin muhalefeti birbirine düşürme hesabı olmadan, Meclis’te ve şeffaf olması gerek” değerlendirmesini yapıyor.