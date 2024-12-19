‘Suriye kaynaklı hiçbir tehdide izin verilmemeli’
Bağcıoğlu: “Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanmalı. Türkiye’ye yönelik Suriye kaynaklı hiçbir tehdide izin verilmemeli. Yeni düzensiz göç akımlarının önlenmeli. Göçmenler bir program dahilinde dönmeli.”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son dönemde Suriye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere partisinin genel merkezinde bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Bağcıoğlu, partisinin Suriye politikalarına ilişkin “Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanmalı. Türkiye’ye yönelik Suriye kaynaklı hiçbir tehdide izin verilmemeli. Yeni düzensiz göç akımlarının önlenmeli. Göçmenler bir program dahilinde dönmeli” şeklinde konuştu. Bölgede MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın servis edilen görüntülerini de değerlendiren Bağcıoğlu “Alışık olmadığımız bir görüntü. ‘Bu harekâtın sahibi biziz’ denmiş olabilir” yorumunu yaptı.
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin disiplin süreciyle ilgili değerlendirmede de bulunan Bağcıoğlu “Bu çoçukların maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Bu teğmenler Türk milletinin koruması altındadır” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- 'Evlatlar dışarıda olamaz'
- Müdürleri makamında topladı
- Üç isme ihraç yolu
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'