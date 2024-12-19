Yayınlanma: 19.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son dönemde Suriye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere partisinin genel merkezinde bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Bağcıoğlu, partisinin Suriye politikalarına ilişkin “Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanmalı. Türkiye’ye yönelik Suriye kaynaklı hiçbir tehdide izin verilmemeli. Yeni düzensiz göç akımlarının önlenmeli. Göçmenler bir program dahilinde dönmeli” şeklinde konuştu. Bölgede MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın servis edilen görüntülerini de değerlendiren Bağcıoğlu “Alışık olmadığımız bir görüntü. ‘Bu harekâtın sahibi biziz’ denmiş olabilir” yorumunu yaptı.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin disiplin süreciyle ilgili değerlendirmede de bulunan Bağcıoğlu “Bu çoçukların maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Bu teğmenler Türk milletinin koruması altındadır” dedi.