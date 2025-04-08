Tahliye beklerken yeni sevk iddiası: Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat kararını tahlil ve tetkik sonuçlarına göre verecek!
Adli Tıp Kurumu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istediği, bunun sonucunda karar verileceği öğrenildi.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın kritikleşen sağlık durumuna rağmen cezaevinde tutulmasıyla ilgili belirsizlik sürüyor.
Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği müzekkereyle, Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi.
İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi.
Mahir Polat'ın hastaneye sevk edileceği, tahlil ve tetkiklerinin yapılacağı öğrenildi.
Etiketler: #Mahir Polat #Adli Tıp Kurumu
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