‘Taksim’i de arkadaşlarımızı da alacağız’
İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim’e çıkmak isteyen yurttaşların tutuklanmasına ilişkin Kadıköy iskelesinin önünde eylem yaptı.
Eylemde, “Her
yer Taksim, her yer direniş”
ve “Bu daha başlangıç
mücadeleye devam”
sloganları atıldı.
İstanbul Emek Barış
Demokrasi Güçleri adına
basın açıklamasını okuyan
Tuğgen Gümüşay, “1 Mayıs
günü İstanbul’da iki ayrı
fotoğraf ortaya çıkmıştır.
Bir yanda korkunun bir
yanda direnişin fotoğrafı
vardı” dedi. Gümüşay 50
kişinin tutuklandığına
vurgu yaparak, “Taksim
biziz, hepimiz oradaydık,
arkadaşlarımızın
arkasındayız. Tutuklanan
arkadaşlarımızın
talepleri hepimizin
talepleridir, milyonların
talepleridir. Milyonları
yargılayamazsınız.
Taksim’i de arkadaşlarımızı
da alacağız” dedi.
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