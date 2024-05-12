Yayınlanma: 12.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.05.2024 - 04:00

Eylemde, “Her yer Taksim, her yer direniş” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı. İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını okuyan Tuğgen Gümüşay, “1 Mayıs günü İstanbul’da iki ayrı fotoğraf ortaya çıkmıştır. Bir yanda korkunun bir yanda direnişin fotoğrafı vardı” dedi. Gümüşay 50 kişinin tutuklandığına vurgu yaparak, “Taksim biziz, hepimiz oradaydık, arkadaşlarımızın arkasındayız. Tutuklanan arkadaşlarımızın talepleri hepimizin talepleridir, milyonların talepleridir. Milyonları yargılayamazsınız. Taksim’i de arkadaşlarımızı da alacağız” dedi.

