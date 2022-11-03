Takvim belli oldu... Babacan'dan altılı masa toplantısı öncesi liderler turu
Altı siyasi parti genel başkanı, ikinci tur görüşmeler kapsamında, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya gelecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Kasım’daki zirve öncesinde; genel başkanlarla bir araya gelecek.
Altılı masanın ikinci tur toplantılarının ikincisi, DEVA Partisi’nde yapılacak. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; altı siyasi partinin genel başkanı, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 12:00’de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek. Babacan, zirve gündemini görüşmek üzere; siyasi parti genel başkanlarını ziyaret edecek.
Babacan’ın ilk durağı 7 Kasım Pazartesi saat 13.00’de Saadet Partisi Genel Merkezi olacak. Babacan, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’yla görüştükten sonra aynı gün saat 17:00’de Gelecek Partisi’ne geçerek burada Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’yla bir araya gelecek.
Babacan, görüşmelerine 8 Kasım Salı günü saat 12.00’de Demokrat Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Gültekin Uysal’la devam edecek. Babacan, 9 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşecek.
Babacan, 10 Kasım Perşembe günü saat 11.30’da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret ederek görüşmelerini tamamlayacak.
2 EKİM’DE BAŞLAMIŞTI
Millet İttifakı’nı oluşturan altılı masanın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları, Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin ilki ise 2 Ekim’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılmıştı.
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