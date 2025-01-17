Talan hazırlığını ağzından kaçırdı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

Muğla Akbelen başta olmak üzere birçok yerde maden şirketleri gözünü zeytinliklere dikmiş durumda. Ancak 1939 tarihli Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Yasa zeytinlikleri koruyor. İktidar daha önce bu konuda birçok kez yasa değişikliği girişiminde bulundu. Ancak hepsi Meclis’ten döndü. Yönetmelik değişiklikleri de Danıştay tarafından iptal edildi. İktidar şimdi yeni bir düzenleme hazırlığında. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya çıkarılmasını da öngören “torba teklifin” görüşmeleri sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Görüşmeler sırasında İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, zeytinliklerle ilgili birtakım problemler olduğunu, bir firmanın kendisine, “Ben sahamı kullanamıyorum. Hâlbuki rehabilite ediyorum, daha fazla zeytin diktim” dediğini söyledi.

Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, “O da gelecek Meclis’e” dedi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Bir daha mı zeytin kanunu gelecek Meclis’e?” diye sordu. Bunun üzerine AKP’li Komisyon Başkanı Mehmet Muş, “Değerli arkadaşlar, ona sayın bakan yardımcısı değil, milletvekilleri karar verir. Şimdi zeytin kanununu bırakalım şu işi bitirelim” dedi.