Tanju Özcan, Bahçeli'ye seslendi: Birkaç hususu hatırlatmak isterim

Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:57

Güncelleme: 18.05.2023 - 14:59

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendiği dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Özcan, öncelikle MHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği başarıyı kutladıktan sonra, tarihi sorumluluğu gereği bazı konuları hatırlatmak istediğini belirtti.

Özcan, Bahçeli'ye seslendiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AKP hiçbir zaman gerçek anlamda Büyük Türk Milliyetçisi Atatürk'ü içselleştirememiştir.

AKP, kurulduğu günden bu yana hiçbir zaman Türk Milliyetçisi olmamıştır.

Bunların nihai amacı Türkiye'yi Türk Milliyetçiliği'ne dayalı bir devlet olarak yönetmek değil.

Siz de hassasiyetle üzerinde durduğunuz sığınmacılar meselesi, üniter yapımızı bozmaya dönük gizli bir istila girişimidir.

Özcan, tüm bu sebeplerle muhalefetin hatalarını gören ve bunun için siyasi bedel ödeyen samimi bir Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi olarak, 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmemesi gerektiğini vurgulayarak Türkiye'nin sonsuza dek Türk Yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermelerini Bahçeli'den beklediğini ifade etti."