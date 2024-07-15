Tanju Özcan: Belediye başkanıyım diye 'ABD darbecidir' diyemeyecek miyim?
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisini eleştirenlere yönelik tepki gösterdi. Özcan, "Bazıları diyor ki; Sen Belediye Başkanısın işini yap! Ben işimi layığı ile yaptığım için 2'nci kez seçimi farkla kazandım zaten" ifadelerini kullandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Kendisini, 'İşini yap!' diye eleştirenlere karşı Özcan yaptığı paylaşımda, "Ben aynı zamanda çocuklarımız için siyaset yapan sorumlu bir bireyim! Belediye Başkanıyım diye, 'ABD darbecidir, ekonomi rezildir' diyemeceyecek miyim?" ifadelerine yer verdi.
"KUSURA BAKMAYIN AMA..."
Özcan'ın X hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Bazıları diyor ki; Sen Belediye Başkanısın işini yap! Ben işimi layıkı ile yaptığım için 2.kez seçimi farkla kazandım zaten..Ama unutmayın ben aynı zamanda çocuklarımız için siyaset yapan sorumlu bir bireyim! Belediye Başkanıyım diye,Sığınmacılar sorundur, ABD darbecidir,Ekonomi rezildir, diyemeyecek miyim? Kusura bakmayın ama koltuk uğruna kör, sağır ve dilsizi oynayamam!!!"
Bazıları diyor ki; Sen Belediye Başkanısın işini yap! Ben işimi layıkı ile yaptığım için 2.kez seçimi farkla kazandım zaten..Ama unutmayın ben aynı zamanda çocuklarımız için siyaset yapan sorumlu bir bireyim! Belediye Başkanıyım diye,Sığınmacılar sorundur, ABD darbecidir,Ekonomi…— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 15, 2024
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