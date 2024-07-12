Bolu'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
Bolu'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan sürücü ile yanındaki kişi kovalamacayla yakalandı.
Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 14 ACU 038 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü E.D, otomobiliyle kaçmaya başladı.
Otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından Küpçüler TOKİ mevkisinde önüne geçen sivil araçtaki polislerce durduruldu.
Sürücü E.D. ile yanındaki B.K. gözaltına alındı.
Kovalamaca sırasında otomobilden yola uyuşturucu atıldığı bilgisi üzerine araçta ve çevrede arama yapan narkotik timleri bir miktar uyuşturucu buldu.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
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