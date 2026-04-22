Tanju Özcan, belediye çalışanlarına seslendi: ‘Bolumuzu hizmetsiz bırakmayın’

2 Şubat’ta “irtikap” soruşturması kapsamında tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediye çalışanlarına seslendi.

Özcan, şunları söyledi:

“Değerli belediye çalışanı dostlarıma çağrımdır: Yaklaşık iki aydır tutukluyum. Birkaç defa ifade ettiğim gibi, ‘Hakkımda kendisine veya yakınlarına beş kuruş menfaat sağladı’ diyebilen yok. Belediye iş ve işlemleriyle ilgili değil, ihtiyaç sahiplerine daha çok katkı sağlamak için kurulan vakıf faaliyetlerinden dolayı atılan iftiralar dolayısıyla tutukluyuz.

Bu operasyonlar tamamen siyasi olup, bir amacı da belediye çalışanlarını korkutup, sindirip belediyeyi çalışamaz hale getirmektir. Böyle bir tuzağa düşmeyerek Bolu halkına cesurca hizmet vermeyi sürdürmenizi bekliyorum. Lütfen benim yokluğumu Bolumuza aratmayın. Bolu’nun Türkiye’nin en temiz, en bakımlı ünvanını koruyunuz. Zira aldığınız maaşları bana değil, Bolu halkına borçlusunuz.

Benim abdestimden şüphem yok. İğrenç iftiralardan aklanıp kısa süre içinde yanınıza döneceğim. Yılmak, korkmak, sinmek bize yakışmaz. Aman Bolumuzu hizmetsiz bırakmayın. Başkanınız sizi üzecek, utandıracak işlere imza atmadı, atmayacak da. Yokluğumda Bolu size emanet.”