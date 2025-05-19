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Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a 'Bolu' çağrısı: 'İkimiz de yargılanalım, hodri meydan!'

Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a 'Bolu' çağrısı: 'İkimiz de yargılanalım, hodri meydan!'

19.05.2025 12:39:00
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Haber Merkezi
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Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a 'Bolu' çağrısı: 'İkimiz de yargılanalım, hodri meydan!'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 4 ay önce yaşanan Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin iddianamenin hazırlanmasının ardından Bakan Nuri Ersoy'a seslendi. Hem kendisinin hem Ersoy'un yargılanmasını isteyen Özcan, "Hodri meydan" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 21 Ocak'ta Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının iddianamesinin hazırlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslendi.

"YARGILANALIM İKİMİZ DE"

Sosyal medya hesabından Ersoy'un hesabını etiketleyerek paylaşım yapan Özcan, "Hodri meydan" diyerek "Madem Belediye’nin sorumluluğu var, beni ve Turizm bakanını alın, tutuklayın yargılanalım ikimiz de" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle kamu davası açılmıştı.

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