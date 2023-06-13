Tanju Özcan, heykelini dikmek isteği Erdoğan'dan muvafakat istedi

Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:22

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:24

Seçimlerden önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi yeniden kazanması halinde Bolu’ya heykelini dikeceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, verdiği sözü yerine getirmek için ilk adımı attı.

MEKTUP YAZDI

Bu çerçevede Erdoğan’a hitaben bir mektup kaleme alan Özcan, Bolu’ya dikmeyi planladığı heykel için Erdoğan’dan muvafakat istedi.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan’a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar. Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı’na mektup yazdım ve kendisinden muvafakat istedim."

Recep Tayyip Erdoğan’a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar.



Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı’na mektup yazdım ve… pic.twitter.com/HOXDVKbsIp — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 13, 2023

"HEYKELİNİZİ DİKME SÖZÜ VERMİŞTİM"

Özcan gönderdiği mektubunda, “Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu’ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu dahilde yaşayan birinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için, heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.