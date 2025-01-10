Tanju Özcan'dan Erdoğan'a sert yanıt: 'Atatürk'e sadece 'Gazi', bana 'şahıs' diyemezsiniz'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 20:34

Güncelleme: 10.01.2025 - 20:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Denizli İl Kongresi'nde CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı hedef alarak, "Açıkça ırkçılık yaptığını hukuku çiğnediğini ekranlardan itiraf eden şahısla ilgili bir açıklamanız bir kınamanız olacak mı Sayın Özel, bunlar Sayın Özel'in ve CHP yönetiminin cevap veremeyeceği sorulardır. Lafa gelince Atatürk'ün kurduğu partiyiz derler ömrünün 3 te 1 savaş meydanlarında geçen gazinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da verdiği mücadeleyi bilmezler" dedi.

Tanju Özcan, Erdoğan'ın bu sözlerine X hesabından yanıt verdi.

"85 MİLYONU ASLA KUCAKLAMAYAN BİR CUMHURBAŞKANISINIZ"

Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @RTErdogan Atatürk’e sadece “Gazi” diyemezsiniz, en azından Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye hitap edeceksiniz. Ben, sizden yüksek oranlarla seçilmiş T.C. Bolu Belediye Başkanıyım. Aşağılamak için bana “Şahıs” diyemezsiniz.

Ben ırkçı değilim! Türk Milleti’nin bekasını düşünen, sığınmacı istilasına hayır diyen bir TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM. Siz ise emperyal güçlerle birlikte ülkeyi sığınmacı çöplüğüne çeviren AKP Genel Başkanı ve 85 milyonu asla kucaklayamayan bir Cumhurbaşkanısınız.

Türk Milleti’nin hakkını, hukukunu sığınmacılardan üstün tutmaya devam edeceğim."