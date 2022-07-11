Tanju Özcan'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:56

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi'nde konuştu. Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Özcan, Yavaş'ın aday olması halinde çok rahatlıkla seçimi kazanacağını söyledi.

"HER ŞEY KOLTUK DEMEK DEĞİL"

Halk TV'de yer alan habere göre, Belediye Meclisi'nde konuşan Özcan, "Biz bu milletin bekası için gerekirse kendimizi de yakarız. Koltuğumuzu da bırakır gideriz. Her şey koltuk demek değil" dedi.

"MANSUR YAVAŞ HİÇ KONUŞMADAN PRİM YAPIYOR"

CHP'den ihraç edilme sürecine değinen Özcan, "Ben espri yapınca disipline gidiyorum. Espri zeki insan işidir. Mansur Bey hiç konuşmadan Türkiye'de prim yapıyor. Türkiye'de yükseliyor. Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek. Demek ki hiç konuşmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.