Tanju Özcan'dan 'sine-i millet' çağrısı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:06

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, muhalefete seslenerek 'sine-i millet' çağrısında bulundu. Özcan, "Muhalafetin tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarının toplu olarak 'sine-i millete' dönmesi birinci gündem olarak masaya konulmalı ve gerekirse tereddütsüz ve firesiz bir şekilde hayata geçirilmelidir." dedi.

Özcan, şu değerlendirmede bulundu:

"16 milyon İstanbullunun başkanı, 86 milyonun Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, sabahın köründe sözde PKK/KCK soruşturması gibi uyduruk bir gerekçeyle gözaltına alındı. Milleti salak yerine koymayın. Zavallı aklınızla, PKK/PYD’nin yöneticisi Apo’yu içerden çıkartıp İmamoğlu’nu mu içeri atacaksınız? Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere tüm partilerin genel başkanlarına çağrımdır; bu ceberut iktidar, halkın oylarıyla seçilen TBMM’yi ciddiye almıyor. Yine seçilmiş belediye başkanlarını çalıştırmadığı gibi gayriciddi gerekçeler ile görevden alıyor. PKK/YPG kurucusu terörist başını içerden çıkartıp yerine halkın helal oylarıyla seçilmiş yöneticileri içeriye almaya hazırlanıyorlar. Bu darbe ortamında ne milletvekillerinin ne de belediye başkanlarının sağlıklı bir şekilde halka hizmet etmeleri mümkün görünmüyor. Bu yapılanları normal, rutin uygulamalar gibi görmek 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' demek mümkün değildir.

Hal böyleyken hala saf bir şekilde bu yapıyı demokrasiye davet etmenin, sükunet ve kınama mesajları yayınlamanın gereği kalmamıştır. Artık söz bitmiştir. Muhalafetin tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarının toplu olarak 'sine-i millete' dönmesi birinci gündem olarak masaya konulmalı ve gerekirse tereddütsüz ve firesiz bir şekilde hayata geçirilmelidir. Sonrasında da bırakalım bu ceberut yapı bunu aziz Türk milletine ve dünya kamuoyuna anlatsın."