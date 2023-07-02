Tanju Özcan'dan yürüyüş çağrısı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Değişime bir adım da sen at” sloganıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne yürüyecek.
Özcan, yarın gerçekleştireceği yürüyüşüne tüm vatandaşları davet etti.
Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Köroğlu, halkı için nasıl Bolu Beyi’ne başkaldırdıysa, ben de değişime karşı çıkan Kılıçdaroğlu’na, milyonlarca Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısı ve hakkı yenen parti emekçileri için BAŞ-KAL-DI-RI-YO-RUM.”
Özcan, paylaşımında yürüyüşün afişine de yer verdi.
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