Tanju Özcan'dan yürüyüş çağrısı

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 03:00

Özcan, yarın gerçekleştireceği yürüyüşüne tüm vatandaşları davet etti.

Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Köroğlu, halkı için nasıl Bolu Beyi’ne başkaldırdıysa, ben de değişime karşı çıkan Kılıçdaroğlu’na, milyonlarca Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısı ve hakkı yenen parti emekçileri için BAŞ-KAL-DI-RI-YO-RUM.”

Özcan, paylaşımında yürüyüşün afişine de yer verdi.

