Tanju Özcan'dan yürüyüş çağrısı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Değişime bir adım da sen at” sloganıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne yürüyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00
Tanju Özcan'dan yürüyüş çağrısı
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Özcan, yarın gerçekleştireceği yürüyüşüne tüm vatandaşları davet etti.

Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Köroğlu, halkı için nasıl Bolu Beyi’ne başkaldırdıysa, ben de değişime karşı çıkan Kılıçdaroğlu’na, milyonlarca Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısı ve hakkı yenen parti emekçileri için BAŞ-KAL-DI-RI-YO-RUM.”

Özcan, paylaşımında yürüyüşün afişine de yer verdi.


Tanju Özcan CHP

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