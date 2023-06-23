İYİ Parti'den Tanju Özcan'ın 'Mansur Yavaş ve Meral Akşener anlaştı' iddiasına yanıt

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:50

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:52

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir TV programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk ettiği sürece ilişkin iddialarda bulunmuştu.

"AKŞENER, YAVAŞ’IN OYUNUNA GELDİ"

Özcan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meral Akşener’in 3 Mart’ta yediği bir siyasi kazık var. Mansur Yavaş’ın oyununa geldi. Meral hanım gibi tecrübeli bir siyasetçi, birileriyle görüşmeden çıkar mı… Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti. Akşener de çıktı 'Masadan kalkıyorum, kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra en geç saatte 'Yanındayız' tweet’ini attı."

İYİ PARTİ'DEN YALANLAMA

Özcan'ın söz konusu 'siyasi kazık' iddialarına, İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu'dan yanıt geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dün kamuoyuna yansıdığı üzere Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan katıldığı bir TV yayınında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a yönelik gerçek dışı iddia ve açıklamalarda bulunmuştur.

Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır.

Önemle vurgulamak isteriz ki, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en başından bu yana Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in tutum ve değerlendirmeleri milletinin sesi olabilmek adına ve yine milletimizin huzurunda tam bir şeffaflık içerisinde ortaya konulmuştur.

Bu amaçla sayın Genel Başkanımız tarafından gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na 3 Mart 2023’te yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki tarihi çağrısı ve sonrasında 6 Mart 2023’te etkili/yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır.

Aziz milletimize saygılarımızla!"