Tanju Özcan'ın sözleri tepki çekmişti: CHP'den 'o tartışmaya' ilk açıklama

Yayınlanma: 11.07.2024 - 22:29

Güncelleme: 11.07.2024 - 22:29

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "50 sadık milletvekilim var" sözlerini söylediğini ileri sürerek Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

Özcan Kılıçdaroğlu'na, "Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" demişti.

Kılıçdaroğlu da Özcan'ın bu söylemine sert tepki göstererek, "Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum… Yazık sana, sana verdiğim emeklere…” ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den konuya ilişkin açıklama ise Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi.

"KİM OLURSA OLSUN"

X hesabından açıklama yapan Yücel şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven kişilerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de, kişilere değil başta Anayasamıza, milletimize, partimizin savunduğu fikirlere ve değerlere bağlıdır.

Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir. Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz."