Kılıçdaroğlu’na ‘ayyaş’ demişti: Dev ihaleyi kaptı

Adana’da 214 konutluk inşaatın 514 milyon TL’lik ihalesi dönemin ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden Yüksel Kaçak’ın şirketine gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:21
Kılıçdaroğlu’na ‘ayyaş’ demişti: Dev ihaleyi kaptı
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Adana Tufanbeyli’deki 214 konut inşaatının 514 milyon TL’lik ihalesi CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘ayyaş’ diyen Yüksel Kaçak’ın şirketi kazandı. 

Sözcü gazetesinin haberine göre; 27 Mayıs’ta düzenlenen ihale sonucu 10 Haziran’da Seler Taahhüt Firması ile sözleşme yapıldı.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘AYYAŞ’ DEMİŞTİ

Şirketin sahibi Yüksel Kaçak, 1 Kasım 2015 seçimi öncesi AKP’ye oy çağrısı yapmış, 2017’deki Anayasa referandumu öncesi de CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp “Neden mi evet diyeceğiz? Ayyaş bir lider değil, dinini yaşayan bir lider istediğimiz için” diye yazmıştı.


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