Tantan, 'acil' diyerek TBMM'ye çağrıda bulundu

22 Ekim 2021 Cuma, 13:36

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan bugün, gazetemizin Olaylar Ve Görüşler köşesinde "TBMM’ye çağrı: Dış politikada atılması gereken acil adımlar" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Suriye’nin kuzeyinin Türkiye için kritik ve aciliyet arz eden bir öneme sahip olduğunu belirten Tantan, şu ifadeleri kullandı:

"İdlib, Türkiye için kilit bir yer olarak öne çıkıyor. Türkiye İdlib’e hâkim olmak zorunda. İdlib’e hâkim olunmadan Fırat’ın batısında hâkimiyet mümkün değildir. Fırat’ın doğusunda ise Suriye’deki meşru hükümet bölgedeki yerel unsurlara arka çıkarak YPG/PKK’ye karşı harekât başlatmak üzere. Eğer Türkiye ağır kalır, rejim yerine bölgedeki yerel unsurlarla hareket ederse büyük nüfuz kaybeder. Türkiye meşru hükümetle bir araya gelerek Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK unsurlarını ortadan kaldırarak terör kuşağını yok edebilir."

"TÜRKİYE BUNU KARŞILIKSIZ BIRAKAMAZ"

Türkiye’nin ABD veya Rusya’dan medet umarak hareket etmek yerine Suriye’deki meşru yönetim ile doğrudan masaya oturması gerektiğine değinen Tantan, şunları kaydetti:

"Bugün sözde NATO müttefikleri ABD ve Fransa Yunanistan’a silah ve mühimmat desteğinin yanı sıra Türkiye’ye karşı düşmanca anlaşmalar yapıyor, Suriye’de emperyalist güçler Türkiye’ye karşı tutum alıyor, İran Kasrı Şirin’i yok saymaya cüret ediyorsa bunun nedeni Türkiye’nin politika üretememesidir. Türkiye bunu karşılıksız bırakamaz!"

"ATATÜRK'ÜN UYGULADIĞI DIŞ POLİTİKA TÜRKİYE’NİN TEMİNATIDIR"

Tantan yazısını şu sözlerle noktalandırdı:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetin ilk yıllarında uyguladığı dış politika Türkiye’nin kazanımlarının teminatıdır ve bugün halen geçerlidir. Siyasetçilere düşen görev TBMM’yi göreve çağırarak Türkiye’nin dış politikada milli menfaatlerimize uygun adım atmasını sağlamaktır."